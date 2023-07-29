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    Сколько детей родилось в Казахстане с начала реализации программы «Аңсаған сәби»

    29 Июля 2023, 17:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с начала реализации программы «Аңсаған сәби» родилось более 4500 тысяч детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минздрав РК.

    Бесплодный брак в Казахстане, как и во всем мире, остается медико-социальной проблемой, решение которой будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране и повышению качества жизни пациентов, лишенных возможности иметь детей.

    В Казахстане законодательно закреплено право пациентов, страдающих бесплодием, на получение медицинской помощи путем экстракорпорального оплодотворения ( ЭКО) в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС),

    Как известно, Глава государства в своем Послании народу поручил Правительству запустить с 2021 года специальную программу «Аңсаған сәби» с увеличением квот на ЭКО в 7 раз.

    В целях качественной реализации поручения Президента Министерством была создана рабочая группа из числа ведущих профильных специалистов страны, утверждена специальная программа «Аңсаған сәби», разработаны соответствующие НПА.

    В целом ежегодно проводится распределение 7 000 квот на проведение ЭКО в разрезе регионов, с учетом количества женщин и мужчин фертильного возраста.

    Фондом социального медицинского страхования (ФСМС) проведено размещение объемов услуг ЭКО в разрезе медицинских организаций. Госуслугу в рамках ОСМС предоставляют 19 клиник (из них 3 государственные, 16 частные).

    Также Министерство здравоохранения ежемесячно проводит мониторинг эффективности выполненных программ.

    «С начала реализации программы «Аңсаған сәби», за два последних года ЭКО проведено более 19 000 женщинам, у более 7 000 женщин наступила беременность, родилось более 4 500 новорожденных в 3 800 семьях, 2 500 беременных женщин ждут рождения детей. В текущем году на 2023 год в разрезе регионов распределены все 7 000 квот», - сообщили в Минздраве.

    Вместе с тем, мероприятия программы «Ансаган саби» предусмотрены в Национальном проекте «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация», а также в проекте Концепции по охране материнства и детства в Республике Казахстан.

    Все это дает возможность ежегодно обеспечивать максимальное количество подготовленных пациентов ЭКО в системе ОСМС до 2030 года.

    «Казахстан в лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий находится на одной из передовых позиций, в стране используются последние технологии в гинекологии, андрологии, генетике, эмбриологии, перинатологии. Однако, бесплодие является болезнью, которую часто можно предотвращать и, тем самым, уменьшать потребности в дорогостоящем лечении. Поэтому первоочередными задачами Министерства являются профилактика и совершенствования программы полового просвещения подростков и молодежи. Это профилактика и лечение инфекции, передающихся половым путем, предотвращение небезопасных абортов, охват контрацепцией и пропаганда здорового образа жизни», - отметили в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Демография Общество
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