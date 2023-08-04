Сколько детей насчитывается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Детское население Казахстана составляет 6,7 млн человек. Об этом сообщается в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Охрана прав и интересов казахстанских детей, защита их от насилия, превенция суицида являются приоритетными направлениями государственной политики. Детское население Республики Казахстан составляет 6,7 млн человек, из них более 3,7 млн школьников, более 2,5 млн детей дошкольного возраста, более 400 тысяч студентов организаций ТиПО», - сообщается в документе.

Подчеркивается, что государство гарантирует каждому из них неотъемлемые права – на охрану здоровья, на жизнь, личную свободу, на индивидуальность и ее сохранение, на необходимый уровень жизни, на образование, на воспитание в семье, на государственную помощь, на отдых и досуг, на жилище, на свободу слова и совести, на участие в общественной жизни и другие.

«За годы Независимости Казахстаном ратифицированы 15 международных документов, и первым из них стала Конвенция о правах ребенка. Все ее статьи сегодня имплементированы в законодательные акты страны. Принято свыше 45 нормативных правовых актов, регулирующих права и гарантии детей», - говорится в проекте Комплексного плана.

Отмечается, что в целях защиты детей от насилия и превенции суицида принята Дорожная карта по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 – 2023 годы (далее – Дорожная карта), мероприятия которой направлены на активизацию деятельности государственных органов и организаций по совершенствованию нормативной правовой базы и методического сопровождения всей сферы охраны прав детей, координацию деятельности и межведомственное взаимодействие.

В период реализации Дорожной карты:

- расширены компетенции Министерства просвещения по осуществлению государственного контроля органов и организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка;

- внесены изменения и дополнения в Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» в части исключения надворных туалетов в организациях образования;

- усилены меры безопасности обучающихся, включающих пропускной режим в здания и на территории организаций образования, порядок пребывания посторонних лиц;

- подписан Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений;

- внесены изменения и дополнения в Типовые правила деятельности видов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части расширения функций центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- реализован комплекс мероприятий по профилактике интернет-зависимости среди молодежи и детей, а также защита цифровой репутации граждан;

- внедрен Индекс благополучия детей РК;

- разработана методика расчета детского бюджета в объемах затрат МБ и РБ на социальные сферы и другие.

Отмпечается, что все это позволило создать систему по обеспечению безопасности детей республики.