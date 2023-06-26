Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Сколько детей находится на попечении кризисного центра

    26 Июня 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21 июня 2023 года, количество услугополучателей составляет 49 человек, из них 13 женщин, 36 детей. Об этом сообщила заместитель директора по социальным вопросам кризисного центра «Үміт» Шнар Какимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Со дня функционирования центра принято 2167 услугополучателей, из них 712 женщин, 1455 детей. В 2022 году поступило 254 получателя услуг, из них 81 женщин и 174 ребенка. С начала года принято 95 услугополучателей, из них 26 женщин, 69 детей. По состоянию на 21 июня 2023 года количество услугополучателей составляет 49 человек, из них 13 женщин, 36 детей», - сказала Шнар Какимова.

    Спикер также отметила, что с момента поступления в центр, с женщинами и детьми работает психолог. Специалист проводит индивидуальные психологические сессии, на снятие страха, агрессии и тревожности. Помогает решить возникшие семейные проблемы и избежать их повторения.

    Ранее сообщалось, что до 40% тяжких насильственных преступлений совершаются в семьях и две трети преднамеренных убийств совершаются по семейным обстоятельствам. Большинство жертв насилия – женщины и дети. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина в мире является жертвой бытового насилия.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Социальная поддержка Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 430 тысяч малышей родились в столице за 25 лет
    Тонущего подростка спасли на побережье Каспийского моря
    Инициированы поправки в некоторые законодательные акты по проекту «Нацфонд – детям»
    Присваивать ИИН ребенку сразу после рождения будут в Казахстане
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне