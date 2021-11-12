Сколько детей, беременных и кормящих женщин в Нур-Султане привьются вакциной «Pfizer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько детей, беременных и кормящих женщин в Нур-Султане привьются вакциной «Pfizer», рассказала заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в городе 110 тысяч детей от 12 до 18 лет. Из них к вакцинации подлежит около 63 тысяч детей. Беременных и кормящих женщин у нас около 27 тысяч. Есть и противопоказания к вакцинации: тяжелое течение беременности, аллергические реакции. Если состояние беременных не позволяет, естественно вакцинироваться не может», - пояснила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алия Рустемова.

По ее словам, на город Нур-Султан запланировано 219 тысяч доз вакцин для вакцинации 114 тысяч граждан.

Отметим, что один флакон вакцины рассчитан на 6 доз, то есть на 6 человек. В столичном горздраве напомнили, что это обычная вакцина, не двухкомпонентная, но делится на два этапа, то есть вакцинируются два раза с интервалом в 21 день.

Для вакцинации детей можно брать согласие одного из родителей. Все столичные школы закреплены к поликлиникам. Имеются медицинские кабинеты, детей обслуживают средние медицинские работники, организованы прививочные кабинеты.

«Что касается вакцинации детей с синдромом Дауна, с ДЦП либо другими патологиями, то все зависит от состояния. Если состояние ребенка тяжелое, то, конечно, противопоказана. Воспитанников детских домов будем вакцинировать со следующего этапа, если возраст будет подходящим», - добавила Алия Рустемова.

Перед вакцинацией проводится осмотр врачом, если состояние позволяет, вакцинируют, затем в пациент течение 30 минут находится под наблюдением медицинских работников. А уже потом в течение трех дней ребенок будет наблюдаться педагогами, медработниками школ и поликлиниками.

В ходе пресс-тура спикер ответила на вопрос о том, может ли вакцина сказаться на развитии плода.

«Нет такого исследования, что вакцина влияет на плод, на будущего ребенка, поэтому вакцина безопасная, не содержит живой вирус, вызвать заражение и повлиять на плод - нет таких доказательств», - добавила спикер.

Напомним, в столицу привезли 35100 доз вакцины Comirnaty BioNTech/Pfizer.