12 августа 2020 года пройдут выборы 17 депутатов Сената Парламента
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 августа 2020 года пройдут выборы 17 депутатов Сената Парламента. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев в ходе онлайн-заседания ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодня опубликован Указ Президента Республики Казахстан о назначении очередных выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан. В соответствии с Конституцией РК, Сенат формируется в установленном Конституционным законом порядке из депутатов, представляющих каждую область, город республиканского значения и столицу РК, в количестве двух человек. Половина избранных депутатов Сената переизбираются каждые три года», – сказал Б.Имашев.
Председатель ЦИК отметил, что в октябре текущего года завершается срок полномочий 17 депутатов Сената, избранных в 2014 году.
Как сообщил Б.Имашев, депутаты Сената избираются депутатами маслихатов путем тайного голосования.
Напомним, выборы депутатов Сената назначены на 12 августа 2020 года.
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