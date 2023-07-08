Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Сколько денег выделили на ремонт дорог в Алматы

    8 Июля 2023, 20:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В бюджете Алматы в этом году предусмотрено 20 млрд тенге на ремонт 230 улиц протяженностью 200 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате Алматы сообщили, что план среднего ремонта улично-дорожной сети города на этот год был сформирован в четвертом квартале 2022 года по заявкам районных акиматов и обращениям жителей.

    «В 2022 году сумма составила 17,5 млрд тенге на 210 улиц протяженностью 189 км. Следует отметить, что в рамках децентрализации бюджета с 2023 года акиматы районов сами проводят текущий ремонт дорог. Для этого районам из общего бюджета выделено по 500 млн тенге», - уточнили в акимате.

    При этом сметная стоимость аналогичных видов работ и строительных материалов по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 7-10%. К примеру, согласно Сборнику сметных цен действующих на территории РК, стоимость 1 тонны щебеночно-мастичного асфальтобетона в прошлом году составляла 18 781 тенге, в этому году - 21 002 тенге (+11%), стоимость 1 тонны дорожного битума в прошлом году - 168 642 тенге, в 2023 году - 175 315 тенге (+4%), стоимость бетона тяжелого в прошлом году 20 227 тенге, в 2023 году - 21 863 тенге (+8%), заработная плата дорожных рабочих в среднем в зависимости от категории в 2022 году составляла 1648 тенге за чел/час, в 2023 году - 2063 тенге (+20%) за чел/час.

    «В целом текущий ремонт позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с текущих 86% до 89%», - отметили в акимате.

    Ранее в акимате города показали, на каких участках ведется строительство дорог по новым технологиям, а также объяснили, почему для ремонта выбрали магистральные улицы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Вопросы реализации нацпроекта «Комфортная школа» обсудили в Правительстве
    Пересечение улиц Обаган и Кенгир перекроют в Астане
    Строительство комфортных школ начато в Актюбинской области
    Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице