Сколько денег выделили на ремонт дорог в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В бюджете Алматы в этом году предусмотрено 20 млрд тенге на ремонт 230 улиц протяженностью 200 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что план среднего ремонта улично-дорожной сети города на этот год был сформирован в четвертом квартале 2022 года по заявкам районных акиматов и обращениям жителей.

«В 2022 году сумма составила 17,5 млрд тенге на 210 улиц протяженностью 189 км. Следует отметить, что в рамках децентрализации бюджета с 2023 года акиматы районов сами проводят текущий ремонт дорог. Для этого районам из общего бюджета выделено по 500 млн тенге», - уточнили в акимате.

При этом сметная стоимость аналогичных видов работ и строительных материалов по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 7-10%. К примеру, согласно Сборнику сметных цен действующих на территории РК, стоимость 1 тонны щебеночно-мастичного асфальтобетона в прошлом году составляла 18 781 тенге, в этому году - 21 002 тенге (+11%), стоимость 1 тонны дорожного битума в прошлом году - 168 642 тенге, в 2023 году - 175 315 тенге (+4%), стоимость бетона тяжелого в прошлом году 20 227 тенге, в 2023 году - 21 863 тенге (+8%), заработная плата дорожных рабочих в среднем в зависимости от категории в 2022 году составляла 1648 тенге за чел/час, в 2023 году - 2063 тенге (+20%) за чел/час.

«В целом текущий ремонт позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с текущих 86% до 89%», - отметили в акимате.

Ранее в акимате города показали, на каких участках ведется строительство дорог по новым технологиям, а также объяснили, почему для ремонта выбрали магистральные улицы.