Сколько денег внесли астанчане в Фонд медстрахования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2022 года астанчане перечислили более 54 млрд тенге в Фонд обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С января по ноябрь 2022 года в столице в Фонд медстрахования перечислено более 54 млрд тенге. Из них около 30 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, 20,2 млрд тенге – взносы от работников. Сумма единого совокупного платежа (ЕСП) составляет около 108 млн тенге, взносы от индивидуальных предпринимателей составляет 2 млрд тенге, взносы от самостоятельных плательщиков – 469 млн, взносы от работников по ГПХ составляет 1 млрд тенге», - сообщил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлыбек Кабдыкапаров на пресс-конференции в Астане.

По его словам, в целом с начала внедрения системы ОСМС взносы и отчисления по Астане составляют около 157 млрд тенге.

Спикер подчеркнул, что все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату медицинских услуг, оказанные населению поставщиками фонда по пакетам гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и ОСМС.

Ранее сообщалось, более 1 млн астанчан, что составляет 82% от общей численности населения, имеют медстраховку.



