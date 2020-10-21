Сколько денег потратят на выборы в Мажилис и маслихаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной кампании РК секретарь ЦИК Сабила Мустафина рассказала о планируемых расходах на проведение выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы планируем принять решение об объединении двух избирательных кампаний. С экономической точки зрения, я поддерживаю это решение. Указанные избирательные кампании соответствуют установленным конституционным срокам. Учитывая их плановый характер, Центральная избирательная комиссия, осуществляя свои полномочия, в рамках уточнения республиканского бюджета на 2020 год, разработала прогнозную схему расходов на проведение выборов и внесла на рассмотрение Правительства. Примерная смета расходов на 2020 год составляет 10,8 млрд тенге», – сказала С.Мустафина.

По ее словам, основная доля указанных расходов планируется на оплату труда 70 681 члена 10 061 избирательной комиссии. Это 7,3 млрд тенге, или 68%. Остальные 3,5 млрд тенге, что составляет 32% суммы, запланированной в смете – на организационные расходы избирательных комиссий. Это изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение кампании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса, а также создания необходимых материально-технических условий для избирательных комиссий.

«Немаловажно, что проводить кампанию мы будем с соблюдением всех возможных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому, предусматриваются затраты в сумме 341,4 млн тенге на обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней средствами индивидуальной защиты. В сравнении с прошлыми выборными кампаниями в Мажилис Парламента 2016 года и Президентскими выборами 2019 года, расходы на предстоящую кампанию мы планируем с возрастанием. В первую очередь, рост объема планируемых расходов связан с повышением минимального размера заработной платы, повлиявшим на увеличение расходов по оплате труда членов избирательных комиссий. Во-вторых, в связи с естественным приростом населения увеличены затраты на вновь образованные 86 избирательных участков, в составе которых более 600 членов избирательных комиссий. В-третьих, объективными факторами увеличения являются инфляция цен на товары, работы и услуги, а также обязательные расходы, связанные с проведением выборов в условиях пандемии», – сообщила С. Мустафина.

Секретарь ЦИК отметила, что кампания пройдет в рамках двух бюджетных годов. Поэтому, расходы на 2021 год предусмотрены в проекте Закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» в сумме 4,5 млрд тенге. Почти вся эта сумма планируется на оплату труда членов избирательных комиссий всех уровней. В целом, на всю объединенную выборную кампанию депутатов Мажилиса и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге, что является рациональным решением по эффективному использованию бюджетных средств, так как при раздельном проведении кампаний смета расходов составила бы 25 млрд тенге.