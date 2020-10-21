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    Сколько денег потратят на выборы в Мажилис и маслихаты

    21 Октября 2020, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Центральной избирательной кампании РК секретарь ЦИК Сабила Мустафина рассказала о планируемых расходах на проведение выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планируем принять решение об объединении двух избирательных кампаний. С экономической точки зрения, я поддерживаю это решение. Указанные избирательные кампании соответствуют установленным конституционным срокам. Учитывая их плановый характер, Центральная избирательная комиссия, осуществляя свои полномочия, в рамках уточнения республиканского бюджета на 2020 год, разработала прогнозную схему расходов на проведение выборов и внесла на рассмотрение Правительства. Примерная смета расходов на 2020 год составляет 10,8 млрд тенге», – сказала С.Мустафина.

    По ее словам, основная доля указанных расходов планируется на оплату труда 70 681 члена 10 061 избирательной комиссии. Это 7,3 млрд тенге, или 68%. Остальные 3,5 млрд тенге, что составляет 32% суммы, запланированной в смете – на организационные расходы избирательных комиссий. Это изготовление бюллетеней, полиграфической и иной продукции, информационное сопровождение кампании в целях обеспечения гласности и открытости избирательного процесса, а также создания необходимых материально-технических условий для избирательных комиссий.

    «Немаловажно, что проводить кампанию мы будем с соблюдением всех возможных карантинных мер в условиях пандемии. Поэтому, предусматриваются затраты в сумме 341,4 млн тенге на обеспечение членов избирательных комиссий всех уровней средствами индивидуальной защиты. В сравнении с прошлыми выборными кампаниями в Мажилис Парламента 2016 года и Президентскими выборами 2019 года, расходы на предстоящую кампанию мы планируем с возрастанием. В первую очередь, рост объема планируемых расходов связан с повышением минимального размера заработной платы, повлиявшим на увеличение расходов по оплате труда членов избирательных комиссий. Во-вторых, в связи с естественным приростом населения увеличены затраты на вновь образованные 86 избирательных участков, в составе которых более 600 членов избирательных комиссий. В-третьих, объективными факторами увеличения являются инфляция цен на товары, работы и услуги, а также обязательные расходы, связанные с проведением выборов в условиях пандемии», – сообщила С. Мустафина.

    Секретарь ЦИК отметила, что кампания пройдет в рамках двух бюджетных годов. Поэтому, расходы на 2021 год предусмотрены в проекте Закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» в сумме 4,5 млрд тенге. Почти вся эта сумма планируется на оплату труда членов избирательных комиссий всех уровней. В целом, на всю объединенную выборную кампанию депутатов Мажилиса и маслихатов примерная смета расходов составляет 15,3 млрд тенге, что является рациональным решением по эффективному использованию бюджетных средств, так как при раздельном проведении кампаний смета расходов составила бы 25 млрд тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Выборы-2021
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