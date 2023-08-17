Сколько денег нужно на строительство АЭС в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько денег потребуется для строительства атомной электростанции, будет определено после выбора подходящей технологии. Об этом сообщил заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Минэнерго Гани Алиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время обеспечение энергетической безопасности считается одной из главных задач в стране. Учитывая рост спроса на электроэнергию в нашей стране и переход на углеродную нейтральность, нам нужен экологически чистый источник энергии. Энергетическая безопасность может быть обеспечена газом, возобновляемыми источниками энергии, также рассматривается вопрос строительства атомных электростанций. Атомная станция способна стабильно обеспечивать энергией в течение некоторого времени», — сказал Г. Алиулы.

В связи с этим он напомнил, что атомная энергетика относится к «зеленой энергетике». Один блок электростанции мощностью 1,2 тысячи МВт может способствовать снижению выбросов углеродосодержащих вредных веществ в стране на 4 млн тонн.

«Из-за ограниченных ресурсов газа в нашей стране мы не можем полностью обеспечить электроэнергией газовую генерацию. Хотя возобновляемые источники энергии являются экологически чистыми, они зависят от природных и климатических факторов. То есть, он не может быть постоянным источником энергии. В частности, я считаю, что атомная энергетика способствует развитию науки в стране. Поэтому строительство АЭС — это перспективное решение, направленное на замену устаревших традиционных источников энергии в стране», — сказал представитель ведомства.

По словам спикера, если в стране будет принято соответствующее решение о строительстве АЭС, то на строительство объекта из двух блоков уйдет около 10-12 лет.

«Если посмотреть на мировой опыт, то на строительство станции из двух энергоблоков уходит 12 миллиардов долларов США. В целом затраты в этом направлении будут точно определены после выбора соответствующей технологии и разработки проектно-сметной документации», — добавил он.

Представитель ведомства также отметил, что сейчас Минэнерго совместно с отраслевыми организациями изучает ядерные технологии четырех стран. В связи с этим ведутся переговоры с отраслевыми компаниями.

«В этом контексте мы прорабатываем вопрос создания консорциума, выбирая передовые технологии каждой страны», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго определили место под строительство АЭС. По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.