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    Сколько денег на борьбу с КВИ выделили нефтегазовые компании в Казахстане

    30 Июня 2021, 18:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оперативной ситуации с коронавирусом на нефтегазовых проектах рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативная сводка о ситуации на проектах поступает в Штаб на ежедневной основе. В настоящее время всеми нефтегазовыми компаниями разработаны и утверждены планы мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению готовности на случай ухудшения эпидемиологической обстановки», - сказал Нурлан Ногаев на брифинге в СЦК.

    В Минэнерго отмечают активное участие компаний нефтегазовой отрасли в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в 2020 году ими было выделено 16 млрд тенге на социальную помощь.

    «Построены инфекционные больницы модульного типа в городах Атырау и Актау, многопрофильный больничный комплекс в городе Кульсары, приобретены медицинское оборудование, транспорт и материалы», - заключил министр.

    Ранее министр энергетики РК Нурлан Ногаев прокомментировал вопрос возможного строительства атомной электростанции в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Промышленность Экономика Нефть Коронавирус в РК
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