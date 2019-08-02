Сколько дел заведено по невыплате алиментов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК Амир Умаров рассказал о ситуации с судебным производством по взысканию алиментов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ориентировочнооколо 200 тысяч производств о взыскании алиментов находятся на исполнениисудебных исполнителей, из них 14 тысяч считаются проблемными. То есть,если взыскания не производятся более 3 месяцев», - сказал Амир Умаров вкулуарах Минюста.

Часть из них, поего словам, вообще не платит алименты.

«Из этих 14тысяч вообще не платят порядка 4-6 тысяч. Это связано с тем, чтобы нетрудоустроены, ведут асоциальный образ жизни и из-за каких-то объективных илизлостных причин не хотят исполнять долги», - подчеркнул он.

Он отметил, чтонекоторые долги достигают миллиона и более тенге.

«Долг, я скажупо практике, может достигать несколько миллионов. Может миллион, может два, потому что до достижения ребенком совершеннолетнего возраста, исходя из заработной платы - 42 тысяч тенге, ежемесячно этот долг можетвозрастать в геометрической прогрессии. Если присуждены алименты, когда ребенкубыло 5 лет, то до достижения совершеннолетия за 13 лет этот долг может быть в разыувеличен», - заявил представитель Минюста.