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    Сколько цветов высадят в Алматы

    1 Мая 2023, 11:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Объем декоративно-цветочного озеленения на территории Алматы в этом году составит порядка 185 тысяч квадратных метров, из них более 50 тысяч квадратных метров однолетников, 100 тысяч квадратных метров многолетников и порядка 32 тысяч квадратных метров газона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В осенний период 2022 года были высажены луковичные цветы на общей площади 15 469 квадратных метров. При благоприятных погодных условиях тюльпаны будут цвести до середины мая. После отцветения тюльпанов начнутся работы по высадке однолетних и многолетних цветников», - сообщили в пресс-службе акимата.

    В рамках поэтапного перехода на многолетние цветники, доля многолетников в 2023 году составит 60%. Декоративно-цветочное озеленение города обновляется раз в пять лет. Подходящие цветы подбираются исходя из выбранного узора.


    «В настоящее время в Алматы высаживаются коламбус, абба, династи, роза, эхинацея, лилейник, лаванда, шалфей, мискантус, гортензия, бегония, петунья, герань, таггетис, сальвия и другие», - добавили в акимате.

    В рамках проекта государственно-частного партнерства в работе по декоративному озеленению города задействовано около 400 человек и более 50 единиц техники.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы
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