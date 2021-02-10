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    Сколько чиновников ушло в отставку из-за подчиненных в Казахстане

    10 Февраля 2021, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько руководителей ушло в отставку из-за подчиненных, сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Агентство осуществляет мониторинг ответственности первых руководителей за совершение подчиненными коррупционных преступлений, с ежеквартальным информированием Администрации Президента.

    «С момента введения в действие нововведения (с декабря 2019 года) к дисциплинарной ответственности привлечены 86 руководителей госорганов и организаций, в том числе 4 политических госслужащих ушли в отставку», - сказала Анар Жаилганова.

    В ведомстве уточнили, что к ответственности привлечены 13 политических госслужащих, 33 административных, 25 сотрудников правоохранительных органов, 15 сотрудников организаций квазигосударственного сектора и подведомственных организаций МИО.

    «Территориальные подразделения должны занять принципиальную позицию в данном вопросе. Следует обеспечить мониторинг за всеми МИО и территориальными подразделениями ЦГО, своевременно принимая необходимые меры», - подчеркнула Анар Жаилганова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Отставки Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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