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    Сколько чиновников освобождены от должностей из-за подчиненных в РК

    26 Февраля 2021, 16:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько чиновников были освобождены от должностей из-за подчиненных в Казахстане, рассказал следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Касательно отставки политических руководителей, с момента введения такой законодательной нормы - семь чиновников освобождены от занимаемых должностей, десять акимов привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности», - сказал Данияр Бигайдаров на брифинге.

    В качестве примера он привел ситуацию с акимом Аршалынского района Акмолинской области, который, не дожидаясь приговора суда в отношении своего заместителя, подал в отставку.

    «За коррупцию подчиненных и слабую превентивную работу к дисциплинарной ответственности привлечены 54 первых руководителя», - добавил Данияр Бигайдаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Отставки Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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