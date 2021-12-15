Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 14 декабря, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 875 273 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Вторым компонентом провакцинировано 8 323 469 человек.



