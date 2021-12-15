Новости
Сколько человек вакцинированы против COVID-19 в Казахстане
15 Декабря 2021 08:19
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 14 декабря, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 875 273 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по теме308 пациентов с КВИ в Казахстане – в тяжелом состоянии Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу 14 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
Вторым компонентом провакцинировано 8 323 469 человек.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 14 казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии с признаками КВИ
- Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу
- Почти 19 тысяч подростков в Казахстане получили вакцину «Pfizer»
- 308 пациентов с КВИ в Казахстане – в тяжелом состоянии
- 68 случаев пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в РК
- 921 казахстанец выздоровел от коронавируса
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047