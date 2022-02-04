Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК на 4 февраля 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано I-й дозой: подростки – 551 737, беременные женщины – 26 845, кормящие женщины – 85 814.

II-й дозой: подростки – 293 447, беременные женщины – 16 901, кормящие женщины – 49 616.