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Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане

4 Февраля 2022 09:43
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Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

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По данным МВК на 4 февраля 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано I-й дозой: подростки – 551 737, беременные женщины – 26 845, кормящие женщины – 85 814.

II-й дозой: подростки – 293 447, беременные женщины – 16 901, кормящие женщины – 49 616.

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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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