Новости
Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане
4 Февраля 2022 09:43
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеСколько человек привили Pfizer в Атырауской области Более 340 тысяч доз вакцин от коронавируса поставлено в Туркестанскую область Чем ревакцинироваться после прохождения полного курса вакцинации, рассказали астанчанам
По данным МВК на 4 февраля 2022 года, вакциной Pfizer провакцинировано I-й дозой: подростки – 551 737, беременные женщины – 26 845, кормящие женщины – 85 814.
II-й дозой: подростки – 293 447, беременные женщины – 16 901, кормящие женщины – 49 616.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz
- В Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры
- Коронавирус в Казахстане: еще один регион вышел из «красной» зоны
- Минздрав РК: Более 120 тысяч человек лечатся от коронавируса
- Сколько казахстанцев привились от COVID-19
- 13 374 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047