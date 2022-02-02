Сколько человек вакцинированы Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала в Telegram актуальную информацию по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ».

По данным МВК, 1 февраля 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-й дозой: п одростки – 531 698, б еременные женщины – 26 268, к ормящие женщины – 83 070.

II-й дозой: п одростки – 279 444, беременные женщины – 16 306, к ормящие женщины – 47 278.