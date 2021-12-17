+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек вакцинировались против коронавируса в Казахстане

17 Декабря 2021 08:31
Поделиться:
Сколько человек вакцинировались против коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 345 536 человек полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Коронавирус: 11 регионов и три города Казахстана находятся в «зеленой» зоне
577 человек выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 546 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Коронавирус: ограничительные меры продлили до 30 декабря в ВКО

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 888 767 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 345 536 человек.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус: 11 регионов и три города Казахстана находятся в «зеленой» зоне
577 человек выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане
546 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Коронавирус: ограничительные меры продлили до 30 декабря в ВКО
Популярное
1 Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане
2 Вечер бокса с участием Данияра Елеусинова и Ивана Дычко пройдет в Нур-Султане
3 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах
4 Французы аплодировали стоя: концерт казахстанского FORTE-TRIO успешно прошел в Париже
5 Акмолинских полицейских наградили к 30-летию Независимости
6 Нет ничего важнее независимости - Максим Споткай поздравил казахстанцев с праздником
Читайте также
Коронавирус: ограничительные меры продлили до 30 декабря в ВКО
Заслуженные награды получили к 30-летию Независимости акмолинские медработники
Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане
Вечер бокса с участием Данияра Елеусинова и Ивана Дычко пройдет в Нур-Султане
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах
Французы аплодировали стоя: концерт казахстанского FORTE-TRIO успешно прошел в Париже
Акмолинских полицейских наградили к 30-летию Независимости
Нет ничего важнее независимости - Максим Споткай поздравил казахстанцев с праздником
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив