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Сколько человек вакцинировались против коронавируса в Казахстане
17 Декабря 2021 08:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 345 536 человек полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Согласно опубликованным данным, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 888 767 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 345 536 человек.
Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
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