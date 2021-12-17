Сколько человек вакцинировались против коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 345 536 человек полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 888 767 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 345 536 человек.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.