Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Сколько человек вакцинировались Pfizer в Казахстане

    9 Марта 2022, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 распространила актуальные данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Согласно информации, 8 марта 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I компонентом 882 904 человека, II компонентом - 662 677 человек. Из них I дозой: подростки – 731 214, беременные женщины – 33 450, кормящие женщины – 115 253; II дозой: подростки – 554 223, беременные женщины – 24 786, кормящие женщины – 83 600.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Земельная реформа.Мораторий Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 16% снизился уровень общей смертности в СКО - Айдарбек Сапаров
    В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией
    Ерболат Досаев прокомментировал распространение ВИЧ в центральной больнице Алматы
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    5 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски