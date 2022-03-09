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Сколько человек вакцинировались Pfizer в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Марта 2022, 09:21
Сколько человек вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВК по нераспространению COVID-19 распространила актуальные данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

Согласно информации, 8 марта 2022 года вакциной «Pfizer» провакцинировано I компонентом 882 904 человека, II компонентом - 662 677 человек. Из них I дозой: подростки – 731 214, беременные женщины – 33 450, кормящие женщины – 115 253; II дозой: подростки – 554 223, беременные женщины – 24 786, кормящие женщины – 83 600.

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