Сколько человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 28 марта в области первую дозу вакцины получил 1 017 131 человек, что составляет 84,8%, второй компонент – 940 246 граждан, или 78,4% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

В настоящее время жители области могут выбрать прививку из трех противовирусных препаратов, это «QazVac», «SinopharmVeroCell» и Comirnaty (Pfizer).

Кроме того, в области ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 451 620 доз вакцины Pfizer.

На 28 марта количество вакцинированного Pfizer населения составляет 123 168 человек, в том числе 101 930 подростков, 4348 беременных и 16 801 женщина в период лактации.

Также 265 195 человек прошли полный курс иммунизации. Из них 248 536 получили вакцины «QazVac» и «SinopharmVeroCell», 16 659 человек получили Comirnaty (Pfizer).

На сегодняшний день по региону функционируют 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов.