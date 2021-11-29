Сколько человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали, сколько детей и беременных вакцинировались от коронавируса препаратом Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 1927 подростков получили первый компонент вакцины, из них 274 (12-13 лет), 492 (14-15 лет), 1161 (16-17 лет). Также есть 377 человек из взрослого контингента, это 325 женщин в период лактации и 52 в период беременности», - проинформировали в департаменте.

Сообщается, что в Алматинской области подлежат вакцинации Comirnaty (Pfizer) 225 810 человек, из них дети 12-17 лет - 147 000, беременные - 34 510 (срок беременности 16-37 недель), женщины в периоде лактации (после 42 дней с момента рождения ребенка) - 44 300.

Отметим, в город Талдыкорган 11 ноября была привезена первая партия вакцины Comirnaty (Pfizer) в количестве 46 800 доз для подростков, беременных от 16 до 37 недель и кормящих мам с 42 дня после родов.