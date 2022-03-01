+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 495 EUR 553.46
RUB 4.95 CNY 78.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

1 Марта 2022 08:16
Поделиться:
Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ Один регион Казахстана остается в «желтой» зоне

По состоянию на 1 марта 2022 года, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 385 399 человек, вторым компонентом - 8 991 492 человек. Ревакцинировано - 2 599 101.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
10 человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
Свыше двух тысяч казахстанцев находятся в стационарах с КВИ
Один регион Казахстана остается в «желтой» зоне
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Переговоры России и Украины завершились
4 Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
5 В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
6 Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Читайте также
Свыше 600 тысяч подростков, беременных и кормящих женщин полностью вакцинировались в РК
В Казахстане 1 627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Переговоры России и Украины завершились
Тимур Жаксылыков дал прогноз по курсу доллара
В МИД РК пояснили слова Мухтара Тлеуберди о переговорах России и Украины в Казахстане
Первый рейс с казахстанцами из Украины прилетел в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив