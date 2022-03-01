Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По состоянию на 1 марта 2022 года, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 385 399 человек, вторым компонентом - 8 991 492 человек. Ревакцинировано - 2 599 101.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



