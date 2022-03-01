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Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
1 Марта 2022 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству казахстанцев, вакцинированных от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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По состоянию на 1 марта 2022 года, в Казахстане первым компонентом провакцинировано 9 385 399 человек, вторым компонентом - 8 991 492 человек. Ревакцинировано - 2 599 101.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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