Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию на 1 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 995 933 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 525 466 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.