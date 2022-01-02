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Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

2 Января 2022 08:32
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Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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По состоянию на 1 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 995 933 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 525 466 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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