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Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
2 Января 2022 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало статистику вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По состоянию на 1 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 995 933 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 525 466 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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