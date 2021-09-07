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    Сколько человек в мире умирает из-за загрязнения воздуха

    7 Сентября 2021, 17:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек умирает по причине загрязнения воздуха в мире, рассказал постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, 6,7 млн смертей в 2019 году так или иначе было связано с загрязнением воздуха. Это является четвертым по значимости фактором риска смерти и инвалидности во всем мире», - сказал Якуп Бериш на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что проблема загрязнения воздуха является глобальной.

    «Конечно, загрязнение воздуха присуще не только Казахстану, это проблема не знает географических границ. Хотя большинство проблем загрязнения воздуха вызваны местными или региональными источниками. Из-за атмосферного переноса и распространения выбросы и загрязнители воздуха из одной страны могут оседать в соседних странах, иногда даже на тысячу километров. Таким образом, загразнение воздуха является трансграничной экологической проблемой и требует сотрудничества между странами, общего видения и скординированных действий», - подчеркнул Якуп Бериш.

    Ранее сообщалось, что объявлены победители конкурса среди представителей СМИ, организованного ООН, на тему «Изменения для климата в Казахстане».


    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Экология
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