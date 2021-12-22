Сколько человек в Казахстане получили вакцину Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Казахстане получили вакцину Pfizer, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 235 117 человек, в том числе 187 315 подростков и 47 787 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 66 117 человек», - сообщил на заседании Правительства Жандос Буркитбаев.

По словам Жандоса Буркитбаева, ревакцинацию получили 303 тысячи граждан РК.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации.

«В настоящее время в республике отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, ситуация находится на контроле Министерства», - отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК.