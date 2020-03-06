Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Сколько человек в Казахстане было помещено на карантин

    6 Марта 2020, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько на сегодня в Казахстане человек было помещено на карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире, сообщил на брифинге официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера, вы сами знаете, в Алматы через Сеул прибыло 197 человек, из них 97 транзитных пассажиров, 100 человек были помещены в Алматинскую многопрофильную больницу на карантин, на сегодня у них взяты анализы», - сказал Диас Ахметшарип, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также добавил, что сегодня в Нур-Султан прибыло 93 казахстанца из Сеула.

    «Они тоже будут помещены на карантин, есть еще 80 прибывших из Уханя студентов, также мы в Алматы делали два рейса. Если взять в общем, где-то около 600 человек было помещено на карантин», - заключил Диас Ахметшарип.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Корея
    Новости по теме
    Новости по теме
    Таразские врачи помогли женщине с тяжелым диагнозом родить ребенка
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    В Астане выявили факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц
    У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге