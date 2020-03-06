Сколько человек в Казахстане было помещено на карантин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько на сегодня в Казахстане человек было помещено на карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире, сообщил на брифинге официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, вы сами знаете, в Алматы через Сеул прибыло 197 человек, из них 97 транзитных пассажиров, 100 человек были помещены в Алматинскую многопрофильную больницу на карантин, на сегодня у них взяты анализы», - сказал Диас Ахметшарип, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что сегодня в Нур-Султан прибыло 93 казахстанца из Сеула.

«Они тоже будут помещены на карантин, есть еще 80 прибывших из Уханя студентов, также мы в Алматы делали два рейса. Если взять в общем, где-то около 600 человек было помещено на карантин», - заключил Диас Ахметшарип.