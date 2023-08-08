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    Сколько человек стоит в очереди на жилье в Казахстане

    8 Августа 2023, 12:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в акиматах в очереди на жилье состоят 646 965 граждан. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Бауыржан Кабдол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановку на очередь, снятие и предоставление жилья осуществляют акиматы. Так, на сегодняшний день в акиматах в очереди состоят 646 965 граждан. Для постановки на очередь за гражданином и членами семьи не должно быть недвижимого имущества за последние 5 лет», - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в СЦК.

    Спикер отметил, что также необходима постоянная прописка, а в 3-х городах республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент требуется прописка не менее 3-х лет.

    «Кроме того, для социально уязвимых слоев населения доходы не должны превышать 3,1 кратного размера прожиточного минимума (125 758 тг)», - добавил Бауыржан Кабдол.

    Кроме того, Бауыржан Кабдол отметил, что за 10 лет очередь возросла в 6 раз.

    «Это говорит об увеличении иждивенческого настроя среди населения. При этом, акиматы ежегодно должны проводить инвентаризацию, или простыми словами «чистку» списков очередников», - сказал Бауыржан Кабдол на брифинге в СЦК.

    По его словам, акиматы ежегодно актуализируют списки нуждающихся в жилище. Потому что граждане могут самостоятельно приобретать жилье, теряют свой статус, переезжают на ПМЖ в другой населенный пункт, то есть перестают быть нуждающимися в жилище из госжилфонда.

    В частности, согласно статье 73 Закона, снятие с учета граждан, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, осуществляется в случаях:

    1) если отпали основания для предоставления жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

    2) выезда на постоянное жительство в другой населенный пункт или прекращения трудовых отношений в государственном предприятии или государственном учреждении;

    3) представления гражданином не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

    4) получения земельного участка и завершения строительства собственного жилища или приобретения жилища;

    5) получения арендного жилища без права выкупа.

    «Поступают многочисленные жалобы со стороны граждан, что в очереди состоят граждане, имеющие собственное жилье», - добавил Бауыржан Кабдол.

    Автор:

    Серик Сабеков

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