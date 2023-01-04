Сколько человек пострадало от пиротехники в новогодние праздники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полицейские, спасатели и медики Алматы усиленно работали во время новогодних праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Диас Дуанбеков на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, с 25 декабря личный состав служб и подразделений департамента полиции был переведен на усиленный вариант несения службы. Было увеличено количество нарядов патрульной полиции, разработаны маршруты пешего патрулирования.

«На особом внимании были объекты массового пребывания граждан, а также места проведения праздничных и зрелищных мероприятий. В результате принятых мер удалось не допустить совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В основном преобладали кражи чужого имущества. С 31 декабря по 3 января в городе зарегистрировано 30 краж чужого имущества, 24 из них были раскрыты по горячим следам и в ходе оперативного сыска», - сообщил Диас Дуанбеков.

Вместе с тем в эти дни в мегаполисе имело место два хулиганства и один грабеж. Подозреваемые были задержаны на месте преступления. Кроме того, выявлено два наркопреступления. В целом, как отметил офицер полиции, обстановка в городе стабильная и контролируемая.

Усиленно несли службу и спасатели Алматы, пожарные расчеты были в боевой готовности. Начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов заявил, что перед праздниками были проверены практически все торговые точки продажи пиротехники.

«В рамках оперативно-профилактических мероприятии «Пиротехника» сотрудниками ДЧС и ДП города Алматы проводятся рейдовые мероприятия по местам реализации пиротехнических изделий. В отношении 50 нарушителей правил реализации пиротехнических изделии приняты меры административного реагирования, изъято более 603 штук пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям законодательства РК», - отметил Данияр Жусупов.

Принятыми мерами удалось добиться снижения количества пожаров, случившихся от пиротехнических изделий в три раза, зарегистрировано пять случаев пожаров, один из которых по причине пиротехники.

«Количество травмированных от использования пиротехнических изделий снижено в три раза. В результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями в эти новогодние праздники за помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек, из них трое детей. За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек, из них 29 детей», - продолжил спасатель.

Другая традиционная проблема новогодних праздников – отравления. Заместитель директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин заметил, что в прошедшие выходные они работали в штатном режиме. Было задействовано 217 бригад, из них: 186 бригад скорой медицинской помощи и 31 бригада неотложной медицинской помощи при поликлиниках.

«Ежедневно выполнялось около 3 тысяч вызовов. Около 30 % из них это вызовы с острыми инфекционными заболеваниями. Более 50 % из них к детям. Около 10 % вызовы по поводу несчастных случаев, из них: 26 вызовов на ДТП – 21 пострадавший доставлен в стационары с травмами различной локализации. За праздники от пиротехнических изделий пострадали 13 человек, из них трое детей. По характеру – 9 случаев термические и взрывные травмы лица и глаз, четыре травмы кистей», - сообщил Андрей Ложкин.

Кроме того, за праздничные дни бригады скорой медицинской помощи были вынуждены на дому участвовать в рождении троих малышей, мамы с новорожденными доставлены в стационары.

Врач также добавил, что 2 января поступило сообщение об экстренной посадке самолета рейсом Ташкент – Алматы, попавшего в зону турбулентности. В результате пострадали пять человек.

«Двоих пострадавших граждан Узбекистана бригады скорой медицинской помощи доставили в стационар с травмами головы и конечностей, трое отказались от осмотра», - заявил спикер.





Фото: business-m.eu



