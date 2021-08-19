Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

«18 августа в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 229 329 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 867 622 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за последние сутки в Казахстане выявили 7337 заболевших, выздоровели 6666 человек.