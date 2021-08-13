Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 12 августа, в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 991 676 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 616 253 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



