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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
13 Августа 2021 08:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 12 августа, в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 991 676 человек, вторым компонентом провакцинировано 4 616 253 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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