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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане
29 Июля 2021 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».
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По данным ведомства, на 29 июля в Казахстане I компонентом провакцинировано 5 275 626 человек, II компонентом - 3 535 508 человек.
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