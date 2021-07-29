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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

29 Июля 2021 08:51
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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

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По данным ведомства, на 29 июля в Казахстане I компонентом провакцинировано 5 275 626 человек, II компонентом - 3 535 508 человек.


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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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