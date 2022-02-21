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    Сколько человек получили гранты и льготные кредиты в Нур-Султане

    21 Февраля 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек получили госгранты в рамках проекта «Бастау Бизнес» в столице, сообщил на брифинге заместитель директора Центра занятости населения акимата города Нур-Султана Талгат Есимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Направлено на обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес» 1384 человека, из них получили госгранты 503 человек», - сказал Талгат Есимов.

    Было также отмечено, что по подготовке кадров ТиПО на 2021-2022 учебный год с 1 сентября 2021 года зачислены на обучение 1050 человек.

    Кроме того, в рамках поддержки предпринимательских инициатив выдано 92 кредита, поддержано и выплачено 590 бизнес-проектов в сферах торговли, пищевой и швейной промышленности (выделено 336,5 млн тенге, освоено 336,3 млн тенге, 99,9%). Охвачено социальной профориентацией среди учащихся 9 классов общеобразовательных школ 8 235 человек, или 159% (при плане 5 175). С оздано 10 специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

    «По итогам года в столице создано 28 306 рабочих мест, в том числе 23 678 постоянных и 4 628 временных рабочих мест», - резюмировал Талгат Есимов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Минтруда РК Занятость Общество
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