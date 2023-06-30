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    Сколько человек получат жилье про программе «Алматы жастары»

    30 Июня 2023, 11:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы подвело предварительные итоги городской программы льготного кредитования «Алматы жастары». Прием заявлений проходил с 15 по 31 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Всего поступило 11 104 заявлений, из них одобрена и положительно рассмотрена 3631 заявка, по таким сферам, как:

    1. Здравоохранение – 861;

    2. Образование – 1389;

    3. Культура – 242;

    4. Спорт – 57;

    5. ВУЗы и НИИ – 477;

    6. СМИ – 85;

    7. Социальная сфера – 31;

    8. Правоохранительные органы – 410;

    9. Коммунальные службы – 79.

    «В зависимости от набранных баллов по сферам 1100 претендентам в личный кабинет на сайте будет выдано направление для подтверждения платежеспособности в АО «Отбасы банк». Заявителям, получившим направления, необходимо в течение 15 рабочих дней обратиться в любой центр обслуживания АО «Отбасы банк» для прохождения оценки платежеспособности. Участники, успешно подтвердившие платежеспособность, смогут выбрать жилье на первичном и вторичном рынках в течение 45 календарных дней», - сообщили в управлении.

    2531 участников будут находиться в резервном списке до прохождения оценки платежеспособности основного списка.

    Во время обработки поступивших заявок 7473 участников, в большинстве случаев являлись следующие причины отказов: несоответствие места работы требованиям программы, наличие жилья на праве собственности по РК, отчуждение жилья в течение последних 5 лет, отсутствие за последние 6 месяцев пенсионных начислений, отсутствие справок на всех членов семьи о наличии/отсутствии жилья по РК, отсутствие сканированных свидетельств о рождении детей и заключении/расторжении брака и т. д.

    Стоит отметить, что по условиям программы максимальная сумма займа составляет 18 миллионов тенге, первоначальный взнос - 10%. Процентная ставка по кредиту - 5%. Кредит можно взять на срок до 25 лет. Кроме того, есть возможность приобретения первичного и вторичного жилья.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
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