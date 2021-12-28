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Сколько человек планируется ревакцинировать от КВИ в Казахстане

28 Декабря 2021 09:28
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Сколько человек планируется ревакцинировать от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек планируется ревакцинировать от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения РК Жандос Буркитбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным ВОЗ, все разрешенные вакцины против COVID-19 продемонстрировали эффективность. Вместе с тем, согласно результатам ряда зарубежных исследований, у вакцинированных защита от инфекции снижается через шесть месяцев в среднем в 1,8 раза», - проинформировал Жандос Буркитбаев.

Спикер подчеркнул, что в настоящее время важно сохранить стабильность текущей эпидситуации по КВИ.

«В этой связи, местным исполнительным органам необходимо активизировать проведение вакцинации и ускорить массовую ревакцинацию населения», - подчеркнул Жандос Буркитбаев.

На текущий момент, по его словам, ревакцинации подлежат 9,2 млн человек, из которых более 400 тыс. человек ревакцинированы.

«На ревакцинацию в наличии имеется достаточное количество доз вакцины. С декабря по первый квартал 2022 года планируется поставка 5 млн доз вакцины», - добавил Жандос Буркитбаев.

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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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