Сколько человек переселились с юга на север Казахстана в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе программы переселения населения из южных регионов в северные сообщил аким СКО Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В СКО уже прибыли свыше 11 тыс. человек. С 2016 года из 4,6 тыс. трудоспособных переселенцев трудоустроены 3,7 тыс. человек. Открыли собственное дело 490 семей, им выданы безвозмездные гранты и кредиты на 270 млн тенге», - сказал Кумар Аксакалов, отвечая на вопрос Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на заседании Правительства.

При этом, как отметил глава региона, от предпринимателей за пять лет поступило порядка 100 млн тенге налоговых отчислений.

«В текущем году планируется принять 2 556 человек. С начала года прибыли уже 1 320 человек или 52% от квоты, из них 500 - трудоспособные граждане. На сегодня трудоустроены учителями – 51 человек, медработниками – 30 человек, ветврачами – 45 человек, работниками в сфере услуг и торговли - 174 человек. С остальными работа по трудоустройству продолжается», - добавил Кумар Аксакалов.



