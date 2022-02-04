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    Сколько человек освобождено из-под стражи в связи с январскими событиями в РК

    4 Февраля 2022, 20:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек освобождено из-под стражи после трагических январских событий в РК, сообщил заместитель начальника 1-й Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отношении 11 подозреваемых прокурорами отказано в поддержании ходатайств о санкционировании меры пресечения. В порядке надзора из изолятора временного содержания освобождено 103 гражданина. Судом при изучении материалов в отношении 80 подозреваемых отказано в санкционировании меры пресечения», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Кроме того, по его словам, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения.

    «В частности, прокуратурой города Алматы из-под ареста освобождено 59 подозреваемых. В Кызылординской области - три лица, и в ВКО - одно лицо. Содержание их под стражей заменено на подписку о невыезде. Еще трем лицам прокуратура Кызылординской области с санкции суда заменила содержание под стражей на домашний арест. Для открытости и прозрачности данной работы налажено взаимодействие с правозащитными организациями», - добавил Елдос Килымжанов.

    Ранее сообщалось, сколько человек остается под стражей после январских событий в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

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