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    Сколько человек осуждено по январским событиям – в Генпрокуратуре предоставили свежие данные

    4 Апреля 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, сколько человек было осуждено по январским событиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расследованием трагических январских событий занимаются межведомственные оперативно-следственные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела. Из них возбуждено 44 дела об актах терроризма, 47 – о массовых беспорядках. Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников преступлений. Подозреваемыми в организации массовых беспорядков и участии в них признаны 547 человек. Из них 269 находятся под стражей. Следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела. Большинство из них – кражи, грабежи, хищения оружия и другие не менее тяжкие преступления», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Он также отметил, что после проведения необходимых следственных действий, дела сразу же направляются в суд.

    «За эти преступления судами осуждено 152 человека», - уточнил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Судебный процесс Общественный контроль МИОР ЧП-2022 Алматинская трагедия
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