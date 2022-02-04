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    Сколько человек остается под стражей после январских событий в Казахстане

    4 Февраля 2022, 20:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек все еще содержится под стражей после трагических январских событий в Казахстане, сообщил заместитель начальника 1-й Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 4 февраля текущего года, в производстве следственно-оперативных групп находится 2 750 уголовных дел. По этим делам 802 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей. Среди них 113 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. Есть среди них и приверженцы радикальных религиозных течений», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    Спикер добавил, что к 91 лицу применены меры пресечения, не связанные со строгой изоляцией от общества.

    «В каждом случае избрания меры пресечения учитываются общественная опасность деяния, степень участия, личность подозреваемого, его раскаяние и содействие следствию», - отметил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Генпрокуратура Судебный процесс ЧП-2022
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