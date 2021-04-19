Сколько человек используют приложение «Ashyq»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов назвал количество пользователей, которые используют приложение «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам пилота, приложение «Ashyq» на сегодня скачали 235 тысяч пользователей, участниками пилота являются 619 объектов предпринимательства и организации. Это фитнес-клубы, йога-центры, спа-центры, бассейны, компьютерные клубы. За последнюю неделю было выявлено 213 инфицированных. В целом, за весь проект было выявлено порядка 560 инфицированных граждан», - сказал Асет Турысов на брифинге в СЦК.

Спикер напомнил, что целью проекта является создание безопасной среды в объектах бизнеса.

«Он создан для того, чтобы граждане могли проявлять те же активности, как и раньше, находясь в «зеленой» зоне, если они не заражены, у них есть отрицательный ПЦР-тест. Соответственно, они могли бы посещать эти объекты зная, что этот объект безопасный, зная о том, что там безопасная среда», - отметил вице-министр.

«И создание таких условий позволит предпринимателям проводить дальше свою деятельность. Ну и гражданам не терять свою активность... По поручению Правительства, 26 апреля мы планируем внедрить «Ashyq» по всем регионам. К этому времени все необходимые меры будут приняты», - заключил Асет Турысов.