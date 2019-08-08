Сколько будут стоить самые дорогие билеты на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио раскрыл стоимость премиальных билетов на главное спортивное событие следующего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

По данным японского агентства, максимальная цена на премиальныебилеты на летнюю Олимпиаду в Токио, включая высококлассное питание, а такжепосещение церемоний открытия и закрытия, составит 6,35 миллиона иен (около 60000 долларов США).

Организаторы планируют начать прием заявок на самые дорогиебилеты в конце этого месяца. Билеты совсеми сопутствующими бонусами делятся на пять категорий, в зависимости отколичества включенных билетов и популярности мероприятий. В самом полномкомплекте держатели билетов получат допуск к 11 олимпийским соревнованиям, втом числе к финалам по легкой атлетике, таким как эстафета на 100 и 400 метровсреди мужчин.

Гости с самыми дорогими билетами будут размещаться в роскошныхлаундж-зонах с ресторанным обслуживанием, где смогут наблюдать за ходом Олимпийскихигр. Организаторы также предлагают премиальные билеты только на церемонииоткрытия и закрытия за 1,8 миллиона иен.

Приблизительно 5,12 миллиона жителей Японии уже купили билеты наОлимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.