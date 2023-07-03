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    Сколько будет стоить сжиженный газ в Атырау

    3 Июля 2023, 03:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько будет стоить литр сжиженного газа в областном центре и районах региона сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного акимата, с 1 июля 2023 года введены новые предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Атырауской области.

    Согласно приказу председателя Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции от 30 июня 2023 года, стоимость сжиженного газа в городе Атырау и на расстоянии до 200 километров от областного центра литр будет стоить 54 тенге (ранее он стоил 50 тенге). На расстоянии свыше 200 километров от областного центра стоимость литра сжиженного газа - 59 тенге за литр.

    Цена на сжиженный природный газ для заправки автотранспорта в Атырауской области остается одной из самых низких по Казахстану.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Энергетика Акимат Газификация Атырау
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