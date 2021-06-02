Сколько будет стоить проезд по новым участкам платных автодорог Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал, какими будут цены на проезд по платным дорогам Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На качество дорог влияет и то, как они содержатся. Для этого внедряется платность, которая позволит в полной мере покрыть затраты содержания и снизить нагрузку на республиканский бюджет. Здесь хотел остановиться на расценках. Ставки платы были утверждены Правительством РК в 2013 году, когда внедрили первую платную систему на дороге «Астана-Щучинск», при этом эти расценки сохраняются и на новых участках», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Министр добавил, что в соседних странах система платности работает уже много лет, где тарифная ставка намного выше по сравнению с Казахстаном.

«Для сравнения, в России грузовые машины платят 22 тенге за 1 км. В Италии и Германии в среднем платят 70 тенге, в Беларуси - 80 тенге, а в Хорватии проезд по дорогам для грузового транспорта стоит 122 тенге», - пояснил Бейбут Аамкулов.

По данным ведомства, в Казахстане для легковых автомобилей проезд стоит 1 тенге за 1 километр, при этом для местного легкового транспорта предусмотрен годовой льготный абонемент по цене 1 000 тенге. Для автобусов в зависимости от количества посадочных мест - от 5 до 15 тенге за километр. При этом междугородние и местные рейсовые автобусы освобождены от оплаты.

Для грузовых автомобилей, в зависимости от грузоподъемности, проезд стоит от 5 до 25 тенге за километр.



