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Сколько будет стоить нефть в следующем году

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2022, 16:08
Сколько будет стоить нефть в следующем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На мировом рынке нефти наблюдается наличие разнонаправленных факторов, оказывающих влияние на цены. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Понижательное давление вызвано ухудшением прогнозов по спросу, а также ростом запасов в США. Поддерживают рост цен перебои с поставками со стороны России и некоторых стран Ближнего Востока, а также снижение общей квоты добычи нефти странами ОПЕК+», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка добавил, что по прогнозам Управления энергетической информации США, цена на Brent в среднем составит $93 за баррель в четвертом квартале текущего года и $95 за баррель в 2023 году.

«Национальный банк принимает решения по денежно-кредитной политике в соответствии со своим мандатом на основе выверенного анализа текущей ситуации и наиболее вероятной оценки будущих перспектив. Задача по поддержанию ценовой стабильности является для нас приоритетной», - резюмировал Галымжан Пирматов.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Цены и тарифы   Нефть  
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