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    Сколько болашаковцев работает в Минюсте РК

    23 Января 2021, 17:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции РК работают 57 выпускников Президентской программы «Болашақ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В 2020 году во всех территориальных органах юстиции за счет собственных средств без выделения дополнительного финансирования внедрен пилотный проект по ФБШ (факторно-балльная шкала). Проект проходит успешно, заработная плата сотрудников выросла в среднем до 60%. Если главный эксперт до внедрения ФБШ получал 130 тыс., то после внедрения – 207,5 тыс. тенге», - уточнил и.о. руководителя аппарата МЮ РК Аскар Умбеталиев.

    В целом по органам юстиции наблюдается сокращение чистой сменяемости персонала до 43% в сравнении с 2019 годом (2020г. – 43, 2019г. - 101).

    По Президентскому молодежному кадровому резерву 3 сотрудника повышены в должностях (с главэксперта на должность руководителя управления, с замдиректора на директора).

    В Министерстве работают 57 выпускников Президентской программы «Болашақ» и 26 выпускников Академии государственного управления. Обучаются по программе «Болашақ» - 20, и в Академии государственного управления - 6 сотрудников.

    36 сотрудников, эффективно исполняющие функциональные обязанности, продвинуты по карьерной лестнице (с эксперта на главэксперта, с главэксперта на руководителя управления, с руководителя управления на должность замдиректора).

    Автор:

    Серик Сабеков

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