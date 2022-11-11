Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О ситуации на рынке труда сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает МИА «Казинформ».

В III квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,8 млн человек, из них по найму работали 6,7 млн человек (76,1% от общего числа занятых в экономике), являлись самостоятельно занятыми 2,1 млн человек (23,9% от общего числа занятых в экономике).

По сравнению с III кварталом 2021 года общая занятость выросла на 12,5 тысяч человек, в сегменте наемных работников на 28,5 тысяч человек, численность самостоятельно занятых, напротив, сократилась на 16 тысяч человек.

Численность не полностью занятых (отработали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины) по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 8% и составила 299,3 тысячи человек.

В III квартале уровень безработицы (по методологии МОТ) оставался стабильным и составил 4,9%. Численность безработных составила 450,3 тысячи человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) по сравнению с II кварталом 2022 года сократилась на 6,6% и составила 48,1 тысячи человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,8%, доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, выросла на 0,1 п.п и составила 6,6%.

Официально на конец октября 2022 года в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 238,2 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущим годом выросла на 0,5 п.п и составила 2,6% от рабочей силы.