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Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане

12 Ноября 2020 09:12
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Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТТАН. КАЗИНФОРМ - В III квартале 2020 г. в экономике республики были заняты 8,7 млн человек. Среди занятого населения 6,7 млн человек (76,5% от общего числа занятых) были заняты по найму. Численность безработных (по методологии Международной организации труда) составила 454,8 тысячи человек, уровень безработицы – 5%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике.

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В III квартале 2020 г. влияние пандемии COVID-19 на рынок труда Казахстана сохранилось. По сравнению со II кварталом 2020 г. численность временно не работающих по причине приостановки деятельности сократилась на 52%, но оставалась высокой и составила 131,7 тысячи человек. Из них 25% - работники сферы торговли, 21,4% – образования, 10,3% - сферы прочих услуг (парикмахерские, салоны красоты, мелкие бытовые услуги).

Вместе с тем, по сравнению с II кварталом 2020 г. на 37% выросла численность занятых, отработавших на основной работе меньше часов, по причине снижения объема работ (неполный рабочий день) или по инициативе работодателя и составила 380 тыс.человек, что в основном связано с переводом персонала на сокращенный режим работы.

Официально на конец октября 2020 г. зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных– 222,4 тысячи человек. Доля зарегистрированных безработных составила 2,4% от численности рабочей силы.


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#Статистика   #Занятость - 2020  
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