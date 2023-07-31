Сколько бесплатных пляжей функционирует в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создано 612 разрешенных мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Уларбек Абыкеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасательными подразделениями МЧС контролируются наиболее активно использующиеся 231 участок крупных акваторий, где несут службу профессиональные спасатели», - сказал Уларбек Абыкеев.

Кроме того, по его словам, совместно с акиматами и владельцами мест отдыха у воды созданы более 435 объектовых спасательных постов за счет общественных спасателей, прошедших подготовку в оперативно-спасательных отрядах МЧС.

В рамках подготовительных мероприятий к купальному сезону дополнительно созданы 46 разрешённых мест для купания (12 коммунальных и 34 частных пляжей).

«В результате чего, в настоящее время по стране определено 612 разрешенных мест массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах», - уточнил Уларбек Абыкеев.

В ведомстве уточнили, что 167 из них являются коммунальными и 445 частными (63 – для спорта и туристских целей).

Все коммунальные пляжи являются абсолютно бесплатными.