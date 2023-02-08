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    Сколько бесхозных гидротехнических сооружений насчитывается в Казахстане

    8 Февраля 2023, 19:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций доложил о готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего на территории республики насчитывается 1806 подпорных гидротехнических сооружений (ГТС), из них в республиканской собственности – 536, в коммунальной – 1011, в частной – 239, бесхозных – 20. По состоянию на январь текущего года обследовано 1322 ГТС. 471 объект требует ремонта, из них находятся в республиканской собственности – 94, в коммунальной собственности – 327, в частной собственности – 44, бесхозных – 6», - сказал Галидолла Азидуллин.

    По его словам, всем собственникам ГТС дали рекомендации о проведении соответствующих мероприятий для безопасного пропуска поводковых вод и подготовке необходимых инертных материалов и техники.

    В ведомстве сообщили, что на балансе РГП «Казводхоз» есть 207 ГТС (87 - водохранилищ, 36 - плотин, 84 – гидроузлов). Из-за неудовлетворительного состояния водохранилищ на сегодняшний день 3 водохранилища перевели в транзитный режим, в остальных водохранилищах средняя наполняемость составляет 68%. Из всего 207 ГТС 102 определены как находящиеся в зоне риска затопления (где расположены 296 СНП и 2 547 649 населения).

    Ранее сообщалось, что в зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Паводок Минэкологии
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