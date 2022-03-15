Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Сколько беременных и кормящих женщин вакцинировались от КВИ в Алматинской области

    15 Марта 2022, 14:37

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области предоставили данные по вакцинации от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента, на 15 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом - 120 124, вторым - 86 887 человек.

    «Из них первую дозу получили: 99 403 подростка, 4275 беременных, 16 378 кормящих женщин. Вторую дозу получили: 71 744 подростка, 3194 беременных, 11 949 кормящих женщин», - сообщили в пресс-службе ДСЭК области.

    В области за прошедшие сутки выявлено два случая коронавирусной инфекции - в Илийском районе. Всего по состоянию на 15 марта в области зарегистрировано 69 522 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 52 931 случай.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    636 случаев кори зарегистрировано в Алматы
    Что показала проверка плодоовощной продукции на нитраты – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске